Aachen.

Reihenweise kauern Drogenabhängige vor Schaufensterscheiben, drücken sich Spritzen in den Körper. Zuweilen 20 oder 30. Blut spritzt, daneben liegt Erbrochenes, es stinkt nach Urin. Wer werktags am späten Nachmittag in der City-Passage in Aachen zwischen Peter- und Promenadenstraße einkauft, braucht starke Nerven. Und Mut.