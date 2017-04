Weitere Infos zum Programm

In der Regel finden die Vorführungen alle zwei Wochen donnerstags um 10.30 Uhr statt. Um 9 Uhr startet das Frühstück. Die Tickets kosten inklusive Frühstück 7,40 Euro im Vorverkauf und – sollten Tickets verfügbar sein – 8,40 Euro an der Tageskasse. Nur die Filmvorführung allein kostet 6,40 Euro bzw. 7,40 Euro. Viele Filme sind am Vorführungstag bereits ausverkauft.

Die nächste Vorführung ist am Donnerstag, 20. April. Gezeigt wird der japanische Film „Kirschblüten und rote Bohnen“ – eine Auseinandersetzung mit den Grundwerten der japanischen Gesellschaft.