Aachen.

Es ist gar nicht lange her, da saß Chrit Rousseau noch mit einem niederländischen Arzt in Kenia, beobachtete diesen bei der Arbeit und zeichnete in seinem Skizzenbuch Porträts. „Die größte Inspiration sind für mich immer Menschen gewesen. Diese an den verschiedensten Orten der Welt zu porträtieren, empfinde ich als ungemein spannend“, sagte der Maler jetzt unter anderem auch über seine Reise nach Kenia.