Merchandising im Fußball: Vom Borussia-Shampoo bis zum Hennes in Lebensgröße

Merchandising und Fan-Artikel sind natürlich vor allem aus dem Fußball bekannt. Wir haben bei Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln nachgefragt.

Dort sind die Kollektionen wesentlich größer. Die Borussia hat 650 Artikel im Angebot, der FC sogar mehr als 750. Die Spanne reicht in Mönchengladbach vom Shampoo für 3,95 Euro bis zum Kanaldeckel mit der Raute für 179 Euro. In Köln fängt das Angebot bei der Aufkleber-Postkarte für 1,95 Euro an und geht über Armbanduhren für bis zu 149,95 Euro bis Plüsch-Hennes in Lebensgröße für 1948 Euro.

Bestseller waren in der vergangenen Saison bei beiden Klubs aber natürlich die Trikots. In Mönchengladbach war es das Event-Trikot, in Köln das Heimtrikot von Nationalspieler Jonas Hector. Die Borussia verfügt neben dem Online-Shop über zwei eigene Fan-Shops, in Köln sind es sogar sechs sowie 140 Handelspartner in der Region.

Beim Thema Geld blieb der Bundesligist aus Mönchengladbach ebenso wie der ALRV schweigsam, lediglich der 1. FC Köln gab seine Zahlen bekannt.

So macht der FC einen Nettoumsatz von ca. 13 Millionen Euro mit dem Verkauf von Fan-Artikeln. „Das ist nach Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04 Platz 4 in Deutschland“, teilt die Kölner Medienbeauftragte Lil Zercher mit. Sie bezeichnet den Merchandising-Umsatz als „wesentlichen Faktor“ im Saisonetat des Zweitligisten: „Er liegt im Schnitt bei zehn Prozent.“