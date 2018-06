Aachen.

Zum vierten Mal luden Unternehmen und Betriebe zum Check-in-Day ein. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 13 aller Aachener Schulen können an diesem Tag einmal in verschiedene Berufe hineinschnuppern und auch einmal selbst Hand anlegen. Zum ersten Mal hat sich in diesem Jahr auch der Aachener Stadtbetrieb beteiligt.