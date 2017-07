Walheim.

Mit der Idee, am Parkplatz Jakob-Büchel-Haus in der Prämienstraße die Grünpatenschaft für zwei Baumscheiben zu übernehmen, rannte die CDU Kornelimünster-Walheim offene Türen ein. Davon berichtet Hans Müller, Stadtbezirksvorsitzender der CDU Walheim, Ratsherr und Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung, vor Ort bei der Überreichung der Urkunde.