Aachen.

Es ist – vor allem angesichts des negativen Bundestrends – eine kleine Sensation: Nachdem am Sonntagabend die paar hundert Stimmen aus Sief und Krauthausen um exakt 18.36 Uhr als erste von 195 Wahlbezirken ausgezählt und in die Computersysteme zur Auswertung eingespeist sind, übernimmt SPD-Kandidatin Ulla Schmidt schon früh die Führung in Aachen.