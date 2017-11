Cartoon-Show trifft Comedy beim letzten „KurArt“ des Jahres

Aachen. Die „KurArt“-Comedy in den Kurpark-Terrassen gaht am Sonntag, 5. November, 19 Uhr, in die letzte Runde des Jahres. „Das wird ein Abend, auf den sich alle Gäste sehr freuen können“, ist sich Liza Kos sicher.

Die charmante Gastgeberin ist dafür bekannt, dass sie nicht nur durch den Abend führt, sondern auch mit flotten Sprüchen und spontanen Musikeinlagen für Stimmung sorgt. Dabei lässt sie sich auch bei der Vorstellung ihrer Gäste immer eine Menge einfallen. Am 5. November hat Liza Kos drei Gäste eingeladen.

Piero Masztalerz, der für seine originellen Karikaturen vielfach ausgezeichnet wurde, bietet mit seiner Live-Cartoon-Show ein ganz außergewöhnliches Programm: So tritt er in den Dialog mit seinen Figuren, darunter ein schnoddriges Alter Ego, ein grobmotorisches Rotkäppchen sowie ein bekiffter Wolf.

Annette Hölzl kombiniert Themen, Motive, Melodien, Rhythmen, Stile, setzt sich mit Komponisten und Kompositionen auseinander und trägt ihre Botschaften quer durch die Jahrhunderte.

Nach bewegten Jahren auf diversen Bühnen hat Unterhaltungs-künstlerin Stefanie Dietrich seit über einem Jahr jede Nacht im eigenen Bett verbracht und dort: nicht geschlafen. Dafür gestillt, geschunkelt, gesummt, geföhnt, gewickelt und gespuckt. Die Kombination aus Schlafmangel, Stilldemenz, Haarausfall und der völligen Aufgabe des eigenen Ich‘s wirkte ungemein inspirierend auf die durch den Milcheinschuss ihrer kompletten Libido beraubte, nicht mehr ganz so junge Mutter.

Tickets zu gibt es an der Abendkasse für 17 Euro (Kurgäste zahlen sieben Euro) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im „Haus des Gastes“ sowie in den Kurpark-Terrassen in Burtscheid für 15 Euro (Kurgäste fünf Euro). Die nächste „KurArt“-Veranstaltung wird im Frühjahr 2018 stattfinden.

Weitere Informationen erteilt das Haus des Gastes in Burtscheid unter Telefon 6088057. Informationen sind auch unter www.facebook.com/kurartaachen oder www.lizakos.de zu finden.