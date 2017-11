Aachen.

Wenn man vom Regen in die Traufe kommt, ist das sprichwörtliche Fass schnell übergelaufen. Zugegeben: Die Einsicht klingt wenig originell. Und das „Phänomen“ ist es schon gar nicht: Die Zahl der Menschen, die aufgrund von permanenter Überlastung nicht mehr in der Lage sind, die vielfach wachsenden Anforderungen im Beruf zu bewältigen, ist in jüngerer Zeit geradezu explodiert.