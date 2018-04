Aachen - Caritas bündelt ihre Angebote in neuer Dienststelle

Aachen. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp in Aachen und schwer zu finden, das ist schon lange bekannt. Aber die Menschen, die dann auch noch gesundheitliche Probleme haben, pflegebedürftig sind oder andere Schicksalsschläge erleiden, haben kaum eine Chance, ohne Hilfe selbstständig wohnen zu können.

Hilfe – sei es für Kinder, Pflegebedürftige, psychisch Erkrankte oder Menschen in besonderen sozialen Lagen – ist nun unter einem Dach zu finden: In der neuen Dienststelle der Caritas in der Monheimsallee sind sowohl die Mitarbeiter der Fachberatungsstelle, des Betreuten Wohnens, des Hausnotrufs als auch die Mitarbeiter des „Feuervogel“ in Kooperation mit der Diakonie untergebracht.

Auf 450 Quadratmetern und zwei Etagen können die Mitarbeiter nun schon seit vergangenem Jahr in einer besseren Atmosphäre zusammenarbeiten und sind durch die neue Lage besser erreichbar.

Ein Motto der Caritas: „Jeder Mensch braucht ein Zuhause.“ So setzt sie sich dafür ein, dass dieses Zuhause auch bezahlbar und angemessen ist. Sie hilft, dass das Zuhause viel mehr als nur ein Raum mit vier Wänden ist. „Zuhause ist nicht nur das Dach über dem Kopf, es ist Privatsphäre, Vertrautheit, Erholungsort, Treffpunkt und manchmal der Ort, wo Konflikte ausgetragen werden“, sagte Bernhard Verholen aus dem Vorstand der Caritas. Die Fachberatungsstelle hilft ungezählten Menschen schon seit den 1990er Jahren, sei es mit Hilfe bei den Finanzen oder zum Beispiel im Gespräch mit dem Vermieter oder dem Energieversorger.

Menschen im Alter und mit Pflegebedürftigkeit bräuchten Hilfe und auch Sicherheit in ihrem eigenen Wohnraum. Der Hausnotruf sei dafür da, dass Menschen mit einem gesundheitlichen Risiko im Notfall sofort Hilfe anfordern können. Allein in der Städteregion nehmen 700 Menschen diese Hilfe in Anspruch.

Die Suchthilfe „Feuervogel“ hilft in der Monheimsallee vor allem Kindern mit suchtkranken Eltern. Einmal in der Woche können die Kinder in altersgerechten Gruppen zusammenkommen und mit Gleichgesinnten und Experten darüber reden. Hauptsächlich werden aber Freizeitaktivitäten angeboten, um den Kindern auch eine „normale“ Kindheit zu ermöglichen.

Seit September finden die Treffen nun in der neuen Dienststelle statt, die Kinder haben die Räume schnell zu ihrem neuen zweiten Zuhause gemacht. Marie Gurr vom Feuervogel bestätigt: „Sie schmeißen die Schultasche in die Ecke, fragen, wann es endlich was zu essen gibt und haben einfach eine gute Zeit.“