Aachen.

Den Campus Melaten sieht Klaus Feuerborn als einen „vollen Erfolg“ an: „Wir sind stolz darauf, was wir dort geschaffen haben“, sagt der Geschäftsführer der Aachener Campus GmbH. Und auch wenn man berücksichtigen muss, dass der Mann damit kräftig Werbung in eigener Sache betreibt, kann er doch Zahlen für sich sprechen lassen.