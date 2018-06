Aachen - Campus West: Durchbruch für Aachens größtes Projekt

Aachen.

Ein paar Seitenhiebe dürfen es schon sein. Von einer „langen Odyssee“, von „wertvollen Jahren, die verstrichen sind“ und von Situationen, in denen „man manchmal an den handelnden Personen verzweifeln konnte“, spricht NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag in Aachen, als er die Einlösung eines Wahlversprechens verkündet. Ein echter „Meilenstein“.