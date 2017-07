Aachen.

„Hier bin ich früher Schlittengefahren“, erinnerte sich Laurensbergs Bezirksbürgermeister Alexander Gilson an seine Kindheit und an die Zeit, als es den Campus Melaten noch nicht gab. Wo bislang nur eine triste Schotterfläche zu sehen war, wurde gestern mit einem symbolischen ersten Spatenstich der Baubeginn für den Ersatzbau des Instituts für Gesteinshüttenkunde (EGHI) am Campus Melaten eingeleitet.