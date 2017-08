Burtscheid.

Wenn an einem Sonntagmorgen die Hüpfburg im Kurpark aufgeblasen wird, ist den Anwohnern klar: Die Aktionstage der Burtscheider Interessengemeinschaft BIG stehen an. Und als ob das Geräusch der Pumpe ein Startschuss wäre, strömten viele Interessierte an die zahlreichen Stände und Mitmachstationen.