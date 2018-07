Aachen.

Die Powerpoint-Präsentation steht. Auch wenn Detlef Höhne und Norbert Werker einen Moment lang schon kurz davor waren, sämtliche Folien und Schaubilder in den digitalen Papierkorb zu werfen. Doch so schnell bringt die beiden Männer eben nichts aus der Ruhe. Zeigen werden sie ihre Präsentation also doch. Dienstagabend, wenn in der Hauptschule Burtscheid das Bürgerforum tagt (18 Uhr, Malmedyer Straße 12) und über die Bewohnerparkzone BU2 gesprochen wird. In der Hoffnung, dass die Politik nicht nur ihre Bedenken, sondern vor allem auch ihre Lösungsvorschläge ernst nimmt.