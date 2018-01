Aachen - „Burglind“ über Aachen: Hunderte Einsätze, keine Verletzten

Aachen. Manchmal kommt so ein Sturm zum unpassendsten Zeitpunkt. Denn als das Tief „Burglind“ am Mittwoch um fünf Uhr morgens die Aachener Stadtgrenze erreichte, hatte die hiesige Berufsfeuerwehr gerade anderes zu tun.

Durch drei parallele Einsätze an Brandmeldeanlagen waren nahezu sämtliche Kräfte gebunden, als auf dem Aachener Stadtgebiet die ersten Bäume ins Wanken gerieten. Deshalb wurde für alle Einheiten der freiwilligen Feuerwehr „Vollalarm“ ausgelöst - und dieser dauert zurzeit noch an. Dutzende umgestürzte Bäume halten insgesamt 185 Einsatzkräfte von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr seit Stunden im ganzen Stadtgebiet in Atem, wobei sich die Stadtteile Laurensberg, Richterich in Walheim als Einsatzschwerpunkte herauskristallisieren.

In Walheim beispielsweise stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus, in Richterich blockierten umgestürzte Bäume die Bahngleise, außerdem musste der Park von Schloss Schönau teilweise gesperrt werden. Einen Baum blies der Sturm auch an Linzenshäuschen um, weswegen die Eupener Straße zeitweise gesperrt werden musste. Bäume fielen auch auf dem Friedhof Lintert, am Hangeweiher und an vielen anderen Stellen der Stadt. In Haaren beispielsweise traf einer die Kirche St. Germanus, an der ein Seitendach beschädigt wurde. Immerhin: Verletzte hat „Burglind“ in Aachen nach den ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte bislang nicht gefordert.

Bis zum Mittag fuhr die Feuerwehr in Aachen 91 Einsätze. Ähnlich wie bei der Feuerwehr standen auch in der Polizeileitstelle im Aachener Präsidium seit dem frühen Morgen die Telefone nicht mehr still. Sage und schreibe 250 „witterungsbedingte“ Notrufe zählte man dort alleine in der Zeit zwischen 5 und 5.50 Uhr - wegen umgestürzter Bäume, herabgefallener Äste, umherfliegender Mülltonnen, Baustellenschilder und Verkehrszeichen.

Durcheinandergewirbelt wurden durch „Burglind“ auch die Fahrpläne der Deutsch Bahn am Aachener Hauptbahnhof. Tausende Fahrgäste strandeten dort, weil viele Züge wegen blockierter Gleis ausfielen und nach wie vor ausfallen. Die Bahn versucht, mit Taxis und Bussen, einen Schienenersatzverkehr auf die Beine zu stellen.

„Vollalarm“ herrscht derweil auch für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünflächenpflege des Aachener Stadtbetriebs, die alle Hände voll zu tun haben, die Sturmschäden auf städtischen Flächen zu beseitigen. Die Friedhöfe Nirmer Straße und Ostfriedhof am Adalbertsteinweg sind deshalb kurzfristig gesperrt worden. Weitere Schließungen städtischer Friedhöfe seien wegen des anhaltenden Sturms möglich, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Außerdem würden aktuell sämtliche Grünanlagen und Spielplätze auf Gefahrenstellen hin geprüft und falls nötig gesperrt. Und diese Sperrungen sollten, appelliert das städtische Presseamt "ausdrücklich" an die Bürger, in jedem Fall akzeptiert werden. Die Überprüfung der Freiflächen an städtischen Schulen und Kindertagesstätten, die zurzeit wegen der Ferien alle noch geschlossen sind, erfolge in den kommenden Tagen. Man hoffe, die Schäden bis zum Schulbeginn beseitigen zu können. Allerdings bittet die Stadt bereits um Verständnis, dass die „umfangreichen Aufräumarbeiten“ an anderen Stellen „auch noch die nächsten Wochen anhalten“ könnten.

Außerdem empfiehlt die Stadt, den Aachener Wald derzeit zu meiden. Und das nicht nur, weil so ein Sturmtief für einen Waldspaziergang ein denkbar unpassender Zeitpunkt ist. Denn wer sich jetzt dort bewege, begebe sich nicht nur in Gefahr, sondern sei auch juristisch betrachtet auf eigene Gefahr unterwegs.