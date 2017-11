Aachen.

659 Kilometer entfernt in einem ehemaligen Klo-Häuschen sitzt der Gegner. Weil die in Berlin 2006 gegründete Imbissbude „Burgermeister“ etwas dagegen hat, dass andere den Namen ebenfalls als Hamburger-Braterei nutzen, hagelt es Abmahnungen. Wer darauf nicht richtig reagiert, muss mit saftigen Kosten von bis zu 100.000 Euro rechnen. Allein in Aachen sind zwei Gastronomiebetriebe betroffen.