Aachen - Buntes Programm im Kennedypark: Literatur, Musik, Kino und Feuerwerk

Aachen.

„Im Kennedypark geht es diesen Sommer hoch hinaus“, kündigt Walter Köth, Leiter der Nadelfabrik die Open-Air-Saison an. Das Kultur- und Begegnungszentrum hat ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Mit dem Tag der offenen Tür am 6. Mai steigt die Nadelfabrik in das Sommerprogramm ein.