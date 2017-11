Büro durchwühlt: Nächtlicher Einbruch in den Carolus Thermen

Aachen. Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Donnerstag in das Aachener Thermalbad Carolus-Thermen eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf den Täter.

Wie die Polizei mitteilt, ist der Unbekannte nach ersten Erkenntnissen gegen 3 Uhr über den an den Stadtpark angrenzenden Zaun auf das Gelände der Therme an der Passstraße gelangt. Dort brach er eine Terrassentüre auf und gelangte so in das Innere des Gebäudes.

Als er einen Büroraum durchwühlte, wurde er durch einen Angestellten aufgeschreckt und flüchtete unerkannt auf gleichem Wege. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen - insbesondere in Bezug auf Be- oder Entladevorgänge an Fahrzeugen - im Bereich der Passstraße oder des Stadtparks gemacht?

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-33201 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/9577-34210 zu melden.