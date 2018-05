Aachen.

„Wir arbeiten nicht primär für den Ausgleich zwischen arm und reich, was einem vielleicht bei ‚sozial‘ als erstes einfällt. Aber wir vernetzen Menschen, die Aachen besser machen wollen.“ Hans-Joachim Geupel hat darüber nachgedacht, was die Bürgerstiftung Lebensraum Aachen, dessen Vorsitzender er ist, so tut.