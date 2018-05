Brand - Bühne frei für Philly Phantastico und die frechen Erdmännchen

Brand. Was ist denn hier los? Im Theater Brand erwacht die Bühne zu neuem Leben! Die Kinder- und Jugendgruppe des kleinen, aber feinen Laienensembles freut sich, endlich ihr brandneues Stück präsentieren zu dürfen.

16 junge Schauspieler haben in den vergangenen Monaten ihre Figuren zum Leben erweckt und präsentieren mit viel Talent und schönen Stimmen: Philly Phantastico!

Der Zuschauer wird entführt in das Land der Erdmännchen. Hier trifft er Philly. Philly ist ein echter Faulpelz. Er hat keine Lust auf all die vielen Regeln und Verbote. Lieber möchte er die Welt entdecken und Abenteuer erleben. Phillys bester Freund Harry ist aber überhaupt nicht mutig, sondern furchtbar ängstlich! So ist es für ihn auch absolut unverständlich, dass der muntere Kerl Philly am liebsten raus an die Oberfläche möchte, um die Welt zu entdecken.

„Allen Erdmännchen ist es verboten, ihre Höhle zu verlassen, das wird doch einen Grund haben!“ Aber Philly ist nicht aufzuhalten. Von der Abenteuerlust gepackt nimmt er Harry mit an die Oberfläche, und sie begeben sich auf eine aufregende Reise. Für die kleinen Erdmännchen beginnt ein unglaubliches Abenteuer, indem sie sich vielen Gefahren stellen müssen.

Philly und Harry müssen sich also auf einiges gefasst machen. Ein ungleiches Paar auf Reisen in einer fremden Welt, die nie zuvor ein Höhlenbewohner außer ihnen gesehen hat.

Gemeinsam mit den Zuschauern erleben die beiden Freunde ein Abenteuer, bei dem unerwartete Freundschaften entstehen. Das Theater Brand präsentiert ein lustiges Stück für die ganze Familie.

Premiere, weitere Termine und Karten

Premiere ist am Sonntag, 10. Juni um 14 und um 17 Uhr; weitere Aufführungen sind am 16., 17., 23., 24. und 30. Juni sowie am 1. Juli, jeweils um 17 Uhr.

Karten zu neun und ermäßigt sieben Euro plus Gebühr gibt es unter anderem im Klenkes-Ticket-shop, Kapuzinerkarree.