Aachen.

Ein Projektpartner ist mit Helmut Falter schon von Bord gegangen. Also mal nachfragen bei Gerd Sauren, mit Norbert Hermanns – sie bilden die „Büchel Immobilien GmbH“ – einer der Großinvestoren in Sachen „Altstadtquartier Büchel“. Die Antwort fällt kurz und knackig aus: „Wir sind vertragstreu und werden uns an die Abmachungen halten.“