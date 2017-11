Rund 130 Händler verkaufen ihre Ware

Der Weihnachtsmarkt hat von Freitag, 24. November, bis Samstag, 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Ausnahmen sind Totensonntag, 26. November (von 18 bis 21 Uhr), das Late Night Shopping am 16. Dezember (bis 22 Uhr) und Samstag, 23. Dezember (bis 20 Uhr). Das Rahmenprogramm beginnt kommenden Freitag um 18.30 Uhr mit dem Auftritt des Instrumentalvereins Richterich. Um 19 Uhr wird dann der Markt feierlich eröffnet.

Rund 130 Händler beziehen die Stände auf dem Markt, dem Katschhof, dem Münsterplatz, am Holzgraben und am Kugelbrunnen. Knapp zwei Drittel der Kaufleute sind aus der Region.

An 60 Prozent der Stände gibt es Geschenkartikel zu kaufen, an 20 Prozent Getränke und Speisen, an 13 Prozent der Stände werden Printen verkauft, an den sieben weiteren Prozent gibt es „Sonstiges“.

Weitere Infos im Internet:

www.aachenweihnachtsmarkt.de