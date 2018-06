Aachen - Brückenarbeiten am Luxemburger Ring: Vollsperrung in den Ferien

Aachen. Die Brücke am Luxemburger Ring in Aachen wird mit einer Großmaßnahme instand gesetzt. Feuchtigkeitsschäden machen die Maßnahme notwendig. Die Anschlussarbeiten werden voraussichtlich bis Oktober andauern, informiert die Stadt Aachen. Hierzu muss die Fahrbahn teilweise voll gesperrt werden. Baubeginn ist am Montag, 2. Juli.

Bei einer Begehung der dreifeldrigen Spannbetonbrücke wurden Feuchtigkeitsschäden an der Unterseite der Hohlkastenplatte festgestellt. Um festzuhalten, welche Schäden dabei am Beton entstanden sind, wurden die Kammern untersucht. Weitere betontechnologische Untersuchungen führten zu dem Schluss, dass dringender Sanierungsbedarf besteht. Nur so könne die Verkehrssicherheit des Bauwerks weiterhin gewährleistet und die Ausweitung des Schadens verhindert werden, teilt die Stadt mit.

Die notwendigen Arbeiten werden unter Vollsperrung in den Sommerferien ausgeführt, um die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten. Neben einer umfänglichen Betoninstandsetzung der Hohlkästen werden der Beton auf dem Gehweg und die Einstiegsschächte mitten in der Fahrbahn erneuert. Das Geländer wird ebenfalls erneuert, unter anderem, um an das geforderte Höhennmaß für einen Radweg angepasst zu werden. Außerdem werden Lärmschutzwände eingebaut.

Am 2. Juli wird der Straßenabschnitt zwischen Ronheider Weg und Martelenberger Weg direkt voll gesperrt. Die Vollsperrung ist notwendig, um in die Hohlkästen der Brücke einzusteigen und dort die Betonsanierung auszuführen. Bis voraussichtlich Mittwoch, 25. August, werden diese Arbeiten abgeschlossen sein. Im Anschluss daran erfolgt eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn voraussichtlich bis Oktober.

Die Umleitungen werden wie folgt geregelt: Zwischen Eupener Straße und dem Martelenberger Weg dürfen Anlieger den Luxemburger Ring befahren. Für den Verkehr in Richtung Eupener Straße wird eine Umleitung über den Ronheider Weg und die Weißhausstraße eingerichtet. Wer in Richtung Lütticher Straße fahren möchte wird über die Eupener Straße - Weißhausstraße - Im Brockenfeld - Aachen-Münchner-Allee - Limburger Straße - Hohenstaufenallee geleitet.

Für Fußgänger und Radfahrer wird immer eine Möglichkeit der Passage offen bleiben. Weitere Sanierungsarbeiten Im Schatten dieser Baustelle werden zudem im Bereich der Tennisanlage am Luxemburger Ring Straßensanierungsarbeiten ausgeführt. Die dort vorhandene Straßensenkung wird durch Injektionen ausgeglichen. Abschließend erhält der Abschnitt eine neue Fahrbahndecke.