Aachen.

Die Bauarbeiten an der Brücke am Luxemburger Ring sind so gut und zügig vorangeschritten, dass die Maßnahme vier Wochen früher als geplant beendet werden kann. Das teilt das städtische Presseamt mit. Bis zum 31. August bleibt die Brücke noch gesperrt, ab dem 1. September ist sie dann wieder komplett für den Verkehr freigegeben.