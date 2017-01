5,5 Millionen im Topf: viel Platz für Kita und Schule

Thema Bildung und Betreuung: Auch was die viel zitierten Bildungsperspektiven angeht, sollen in Eilendorf in den kommenden Jahren wichtige Impulse gesetzt werden. Ganz oben auf der politischen Prioritätenliste steht dabei der Standort Kaiserstraße.

Das darf sogar aus gesamtstädtischer Perspektive gelten: 5,5 Millionen sollen in den nächsten drei Jahren aus dem neuen Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in den Um- und Ausbau der Montessori-Schule an der Kaiserstraße investiert werden. Der Gebäudekomplex, in dem zurzeit auch Flüchtlinge untergebracht sind, wird gründlich saniert und erweitert.

„Dieses Projekt markiert gerade nach der Schließung der Hauptschule einen riesigen Gewinn für Eilendorf“, unterstreicht Elke Eschweiler. Die benachbarte Kindertagesstätte soll in das Objekt integriert und von zwei auf fünf Züge erweitert werden, um nicht zuletzt Betreuungsplätze für Unter-Dreijährige zu schaffen. „Die Pläne sind weit gediehen“, frohlockt die Bezirksbürgermeisterin. „Denn der Bedarf ist auf jeden Fall vorhanden. Wir hoffen, dass das Projekt bis 2020 abgeschlossen werden kann.“