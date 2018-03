Aachen - Brandstiftung in der Bismarckstraße: Urteil gegen geständigen Mieter

Aachen.

Am Abend oder noch in der Nacht zum 6. November 2017 packte Gert F. seine persönlichen Sachen in einen Rollkoffer. Denn seine Mietwohnung in der Bismarckstraße sollte am nächsten Morgen zwangsgeräumt werden. Der 56-Jährige hatte Krach mit dem Vermieter und aus Wut bereits länger seine Mieten nicht gezahlt.