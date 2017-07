Brandgeruch im Klinikum: Fehlalarm

Aachen. Erneut Brandalarm im Uniklinikum: Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr rückte die Feuerwehr Richtung Melaten aus, nachdem in der neunten Etage des Großkrankenhauses verdächtige Gerüche bemerkt worden waren.

Mehr zum Thema

Allerdings stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, wie Feuerwehrchef Jürgen Wolff kurz darauf mitteilte. Möglicherweise sei der Brandgeruch durch einen defekten Transistor ausgelöst worden, so Wolff. Nach rund zehn Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder abziehen. Erst am vergangenen Sonntag hatte ein Feuer in einer Umkleidekabine im Versorgungstrakt des Gebäudekomplexes die Brandschützer auf den Plan gerufen. Es konnte innerhalb einer Stunde gelöscht werden.