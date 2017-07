Brand.

Sport, Spiel und Spaß bei jedem Wetter – so hieß die Losung jedenfalls am Montag bei der diesjährigen Eröffnung der Ferienspiele in Brand. Denn trotz des klassischen Regenwetters zu Beginn der Sommerferien haben es sich die Organisatoren des Mobilé St. Donatus und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Brand nicht nehmen lassen, mit den 227 teilnehmenden Kindern ein kleines tänzerisches Warm-Up im Regen zu veranstalten.