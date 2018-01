Aachen - Brand in Wohnhaus: Elsassstraße in Aachen gesperrt

Aachen. Erneuter Feuerwehreinsatz im Aachener Osten: Wegen eines Brandes in einem Wohnhaus in der Elsassstraße rückte gegen 11.30 Uhr die Feuerwehr an. Bewohner, die sich zur Zeit des Feuers im Haus befanden, konnten sich ins Freie retten. Der Bereich um die Elsassstraße wurde für den Verkehr gesperrt.

Der Notruf ging um 11.29 Uhr ein. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer in einer Wohnung im zweiten Stock im Anbau des Gebäudes und griff dann auf das Dach über. Laut Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Die wenigen Menschen, die noch im Haus waren, seien eigenständig ins Freie gekommen.

Die Feuerwehr suchte am Mittag nach weiteren Glutnestern.

Erst zwei Tage zuvor hatte es in unmittelbarer Nähe am Adalberststeinweg einen Großeinsatz gegeben: Beim Brand eines Mehrfamilienhauses an der Ecke zur Bismarckstraße konnten über 60 Brandschützer und etliche Polizisten am späten Dienstagabend eingeschlossene Hausbewohner mit Drehleitern und in Schutzanzügen aus dem Gebäude retten.





