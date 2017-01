Vaals.

Eine hoch in den Himmel ragende schwarze Rauchsäule hat am Freitagmittag im Aachener Westen für Aufregung gesorgt. Grund war ein Brand auf niederländischer Seite. Dort hatten in einer kleinen Lagerhalle eines Betriebes an der Grensstraat in Vaals offenbar Baumaterialen Feuer gefangen und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.