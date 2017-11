Brand.

Wenn vielerorts zum Winter Eisdielen dicht machen, passiert in Brand genau das Gegenteil. Helmut Rombach, Ex-Fußballprofi bei Alemannia Aachen, der in Büsbach ein Eiscafé betreibt, 23 Jahre auf dem Aachener Weihnachtsmarkt präsent war, das Karnevalszelt in Brand organisiert, hatte die glorreiche Idee: „Vom Eiscafé zur Eislaufbahn.“