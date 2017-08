Brand auf Trierer Straße: Großaufgebot der Feuerwehr

Aachen. Gegenüber vom neuen Polizeipräsidium an der Kreuzung Trierer Straße/Debyestraße ist es am Mittwochabend zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort. Ersten Erkenntnissen nach hatte alter Bauschutt Feuer gefangen.

Um 20.55 Uhr wurde der Brand gemeldet. Auf der gegenüberliegenden Ecke des neuen Polizeipräsidiums sollte demnächst eine neue Waschanlage gebaut werden. Alte Gebäudeteile, die dort abgerissen worden waren, hatten am Abend Feuer gefangen.

Zahlreiche Feuerwehrleute und Löschfahrzeuge waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Laut Polizei wurde nach ersten Informationen niemand verletzt.

Der Verkehr konnte in Richtung Innenstadt zeitweise nur eingeschränkt fließen. Am Abend dauerten die Löscharbeiten noch an.