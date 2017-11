Aachen.

In der Politik gilt sie als „Giftliste“ – jene Liste, die der Oberbürgermeister angelegt hat und bei der es um potenzielle Alternativstandorte für die Bordelle in der Antoniusstraße geht. Die Ratsfraktionen – außer der FDP – allerdings haben die Liste zwar zur Kenntnis genommen, stemmen sich aber nach wie vor gegen die Idee einer Auslagerung des Rotlichtbezirks aus der Innenstadt an den Stadtrand.