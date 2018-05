Aachen - Bolivianische Musik von Los Masis als Hilfe für Kinder in St. Gregorius

Bolivianische Musik von Los Masis als Hilfe für Kinder in St. Gregorius Letzte Aktualisierung: 14. Mai 2018, 13:34 Uhr

Aachen. „Ch‘allarikuna – Lasst uns gemeinsam feiern“ heißt es am Freitag, 8. Juni, um 19.30 Uhr: Dann gibt die bolivianische Musikgruppe Los Masis ein Konzert in St. Gregorius, Ecke Luxemburger Ring/Eupener Straße. Am Sonntag, 10. Juni, 19 Uhr gestaltet sie den Gottesdienst in St. Michael in Burtscheid musikalisch mit.