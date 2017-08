Bluttat am Aachener Kaiserplatz: Mann niedergestochen

Aachen.

Verbrechen in der Aachener Innenstadt: Gegen 19.15 Uhr ist am Montag am Kaiserplatz ein Mann niedergestochen worden und erlitt laut Staatsanwaltschaft lebensgefährliche Verletzungen. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Dr. Jost Schützeberg, sprach am späten Abend auf AZ-Anfrage von „erheblichen Schnitt- und Stichverletzungen“.