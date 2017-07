Am 23. Juli beim

WMC in Heerlen dabei

Eine besondere Möglichkeit, das Orchester zu erleben, bietet das Konzert mit der berühmten Banda Sinfonica Juvenil Simon Bolivar aus Venezuela, das am Freitag, 21. Juli, um 19.30 Uhr im Eurogress stattfindet. Karten gibt es in Kürze auf der Seite der Bläserphilharmonie, www.blaeserphilharmonie-aachen.de. Gemeinsam gespielt werden die Stücke für den WMC.

Der WMC in der Rodahalle in Kerkrade findet am Sonntag, 23. Juli, statt. Die Bläserphilharmonie tritt um 16.40 Uhr auf. Tagestickets zum Preis von 32,50 Euro gibt es unter: www.wmc.nl/en/events/concertwedstrijden/tickets.