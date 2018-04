Aachen.

Ein sechsköpfige Großfamilie aus Syrien ist in dieser Woche in Aachen angekommen, außerdem noch zwei vierköpfige Familien. Auch sechs Einzelpersonen – vier Männern und zwei Frauen – hat die Stadt ein Dach über dem Kopf verschafft, wobei einer so krank war, dass er direkt ins Krankenhaus gebracht werden musste.