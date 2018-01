Wanderausstellung und Unterrichtskonzept

In einem Folgeseminar im kommenden Sommersemester werden die Studierenden eine Wanderausstellung zum Biografienprojekt konzipieren, die am 9. November zunächst im Rathaus und anschließend in verschiedenen Schulen der Städteregion gezeigt wird. Passend zur Ausstellung erstellen die Seminarteilnehmer ein Unterrichtskonzept, mit dem auch Schüler Biografien über Opfer aus ihrer Region selbst erstellen können.

Gefördert werden die Ausstellung und das Unterrichtskonzept mit insgesamt 30.000 Euro, die vom Landschaftsverband Rheinland und vom Büro des Ministerpräsidenten gezahlt werden.