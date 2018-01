Tag der offenen Tür und Angebotsübersicht im Internet

Weitere Informationen zur beruflichen Weiterbildung gibt es unter der Email-Adresse bildungsberatung@mail.aachen.de, markus-liedgens@mail.aachen.de und wiebke.eilts@mail.aachen.de sowie unter der Aachener Rufnummer 0241/4792-162.

Über Voraussetzungen und Kriterien, die zur Nutzung des Angebots erfüllt werden müssen, kann man sich im Netz unter www.weiterbildungsberatung.nrw.de schlaumachen.

Beim Tag der Offenen Tür in der VHS Aachen, Peterstraße 21-25, am Sonntag, 18. Februar, ab 15 Uhr, kann man das Angebot natürlich ebenso und im direkten Austausch mit den Beratern erkunden. Das neue VHS-Semester startet am Montag, 19. Februar, unter dem Motto „In Bewegung“.