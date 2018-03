Aachen - Bier statt Blut: Aachens einzige Brauerei legt los

Aachen.

Wo früher reichlich Blut floss, schäumt jetzt Bier. Eine epochale Errungenschaft. In der ehemaligen Rinderschlachthalle an der Metzgerstraße ist Aachens einzige Brauerei errichtet worden – natürlich nach einer Totalsanierung. „Wir lassen hier eine uralte Tradition wieder aufleben. Ja, in Aachen wird wieder eigenes Bier gebraut“, strahlt Andrea Müller. Sie ist die Geschäftsführerin von Cornelius-Bräu.