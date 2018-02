Aachen.

Die Fortsetzung des Projekts „Suermondtpark“ gerät ins Stocken, der aufwendige Umbau des Standesamtes wird aufgeschoben, und auch die „Premiumwege“ ins Aachener Stadtgrün müssen warten: Weil Angela Merkel, Martin Schulz, Christian Lindner und Co. auch exakt fünf Monate nach der Bundestagswahl in Berlin noch keine neue Bundesregierung zustande bekommen haben, müssen in Aachen diverse Infrastrukturprojekte vorübergehend auf Eis gelegt werden.