Aachen - Bewaffneter Überfall auf Tankstelle: Polizei sucht Räuber

Aachen. Nachdem ein bisher unbekannter Täter mit vorgehaltener Pistole am Dienstagabend eine Tankstelle in Aachen-Eilendorf überfallen hat, sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 20.05 Uhr die Tankstelle an der Von-Coels-Straße betreten. Mit einer Pistole bedrohte er den Angestellten der Tankstelle und zwang ihn zur Herausgabe des Bargelds aus der Kasse. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung vom Tankstellengelände.

Da die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei bisher erfolglos blieb, sucht diese nun nach Zeugen. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und 20 bis 24 Jahre alt beschrieben. Er war komplett schwarz gekleidet und hatte während des Überfalls sein Gesicht mit einem Teil seiner Oberbekleidung verdeckt. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch und trug eine schwarze Hose mit seitlichen weißen Streifen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aachen unter 0241/9577-34210 entgegen.