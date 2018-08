Aachen - Bewaffneter überfällt Laden an Vaalser Straße

Aachen. Die Aachener Polizei hat am Donnerstagmittag einen mit einer Pistole bewaffneten Mann festgenommen, der versucht hatte, eine Postagentur an der Vaalser Straße zu überfallen. Der Mann stürmte gegen 12.20 Uhr in das Geschäft, bedrohte die Angestellten und verlangte Geld.

Anschließend floh er ohne Beute zu Fuß. Die Polizei löste sofort eine Fahndung aus, an der sich auch die niederländischen Kollegen beteiligten. Die Bevölkerkung in Vaals wurde in niederländischen Medien zeitweise vor einem möglicherweise bewaffneten Mann gewarnt. Fälschlicherweise hieß es darin, der Täter habe einen Geldtransporter überfallen.

De gewapende man die aan het begin van de middag mogelijk rondliep in Vaals, had eerder in Aken een geldtransport overvallen

Die niederländische Polizei veröffentlichte auf dem Twitteraccount Burgernet Limburg sogar eine Täterbeschreibung.

VAALS: Vaals: Politie: man, 1.80m, blauwe broek, lange haren, bont kleurige hemd, zonnebril. Niet benaderen heeft mogelijk vuurwapen.

Tips? Bel nu 112

Kurze Zeit später spürten deutsche Polizeibeamte den mutmaßlichen Täter auf der Hörn auf und nahmen ihn fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.