Betrug mit Geschenkgutscheinen in Aachen-Brand? Letzte Aktualisierung: 22. Januar 2018, 14:00 Uhr

Aachen. Die Menschen in Aachen-Brand haben sich in den vergangenen Jahren an Inhaberwechsel in einem Lokal am Rande des Brander Marktes gewöhnt. In der Gastronomie änderte sich dann eben das Speisenangebot, manchmal auch die Möblierung. Doch der Treffpunkt blieb – genau wie der Name „Brander Stier“, egal wie der neue Inhaber das Lokal auch nannte.