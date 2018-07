Aachen - Betrüger erbeuten mehrere zehntausend Euro

Aachen. Die Polizei warnt erneut vor Enkeltrickbetrügern oder vermeintlichen Polizisten, die in Stadt und Städteregion wieder aktiv sind.

Wie die Polizei berichtet, haben die Betrüger am vergangenen Wochenende wieder bei zumeist älteren Menschen angerufen und sich als Polizisten oder als Enkel in der Not ausgegeben. In einem Fall erbeuteten sie mehrere zehntausend Euro von einem Senior aus Aachen. Der hatte nach Mitteilung der Polizei den Erklärungen eines Enkeltrick-Betrügers am Telefon Glauben geschenkt.

Dieser hatte sich bei ihm als Enkel in einer finanziellen Notlage ausgegeben. Weitere Anrufe eines angeblichen Anwalts und eines Geldinstitutes untermauerten für den Geschädigten die Glaubhaftigkeit. Am selben Tag übergab der ältere Herr schließlich das geforderte Geld einem zuvor angekündigten Boten an der Tür. Bei allen Protagonisten handelte es sich jedoch um Betrüger, die mit ihrer hinterlistigen Masche von dem Senior mehrere zehntausend Euro erbeuteten.

Die Masche bei den falschen Polizisten ist ähnlich: Ein Anrufer ruft entweder mit unterdrückter Nummer, oft aber auch mit einer vermeintlich offiziellen Behörden-Rufnummer oder gar mit der „110“ an, gibt sich als Polizist aus und erzählt, dass Einbrecherbanden unterwegs seien und nun aus Sicherheitsgründen alle Wertsachen, ob zu Hause gelagert oder auf der Bank, der Polizei so schnell wie möglich übergeben werden sollten. Auch kann es vorkommen, dass die Täter einen Rückruf verlangen

. Dann ist nach Mitteilung der Polizei besondere Vorsicht geboten, da ein Abbruch des Telefonats von den Tätern nur technisch vorgetäuscht wird. Hier ist es wichtig, selber den Hörer richtig aufzulegen. Erst jetzt ist die Leitung wieder frei und ein Anruf bei der „richtigen“ Polizei möglich.

Diese Masche wurde vor allem in der Eifel am Wochenende mehrfach versucht. Die zumeist älteren Angerufenen reagierten jedoch richtig, holten sich Hilfe bei Bekannten oder Angehörigen und informierten die „richtige“ Polizei. Bei diesen Taten blieb es beim Versuch.

Die Polizei warnt deshalb nochmals eindringlich vor diesen und ähnlichen Betrugsmaschen und bittet darum, sich im Verdachtsfall umgehend an den polizeilichen Notruf unter 110 zu wenden.