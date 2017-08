Der Partnerschaftsverein hat noch viele Pläne

Einige Besuche von Gästen aus Kostroma in Aachen sind geplant. Eine Gruppe von Pädagogen möchte sich über das hiesige Schulwesen informieren und weitere Aktivitäten vorantreiben.

Ein Theaterprojekt der Aachenerin Eva David mit Unterstützung von Dr. Tamara Denisova aus Kostroma sowie Schülern vom Anne-Frank-Gymnasium nimmt Gestalt an. Der Besuch einer Gruppe von Mechatronikern in Aachen ist ebenfalls in Vorbereitung.