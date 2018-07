Aachen - Besetztes Haus am Muffeter Weg geräumt, Personen in Gewahrsam

Aachen.

Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen das besetzte Haus am Muffeter Weg 5 mit Einsatzkräften aus mehreren Hundertschaften geräumt. Seit etwa 6.35 Uhr ist das Gebäude leer, die Polizei hat insgesamt sieben Personen in Gewahrsam genommen. Die Hausbesetzer leisteten bis zuletzt Widerstand gegen die Räumung.