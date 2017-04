Beratungsstellen für asylsuchende Frauen Von: Claudia Heindrichs

Aachen. In den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl der Menschen, die in Deutschland Zuflucht vor Krieg, Terror, Gewalt und Hunger suchen, enorm gestiegen. Frauen sind auf ihrer Flucht besonderen Gefahren wie körperlicher und sexueller Gewalt ausgesetzt. Unterstützung und Beratung erhalten Betroffene in den Beratungsstellen der Städteregion, dem Frauennotruf und „Frauen helfen Frauen“.