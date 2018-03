Aachen.

Hastenraths Will, Heiko Wätjen, Sänger der Band Lagerfeuer, diverse Alemannia-Spieler, Vertreter der Stadt und Hunderte Aachener – sie alle stürzten sich am Mittwoch für denguten Zweck ins große Becken der Ulla-Klinger-Halle. Denn beim vierten Benefizschwimmen von „100,5 – das Hitradio“ gehen pro geschwommener Bahn 20 Cent an hilfsbedürftige Einrichtungen.